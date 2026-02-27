Il PSG vuole la rivincita col Chelsea, Barnard: "Era gara secca, stavolta sarà diverso"

Road to Budapest. Il 30 maggio la finale di UEFA Champions League si disputerà nella capitale ungherese e il Paris Saint-Germain, campione in carica, sogna di essere ancora protagonista. Per tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, però, i parigini dovranno superare ostacoli di altissimo livello.

Nei playoff la squadra di Luis Enrique ha eliminato il Monaco, soffrendo sia all’andata sia al ritorno contro i ragazzi di Pocognoli, puniti da due espulsioni. Una qualificazione tutt’altro che semplice, che ha lasciato qualche interrogativo sulla solidità del gruppo parigino. Il sorteggio di Nyon, effettuato da Ivan Rakitić, ha poi sciolto le riserve: agli ottavi sarà sfida contro il Chelsea. Un incrocio dal sapore speciale, considerando che gli inglesi avevano travolto il PSG (3-0) nell’ultima finale del Mondiale per Club. Nei nove precedenti complessivi - otto dei quali in Champions - l’equilibrio è stato spesso il filo conduttore.

I Blues, oggi guidati da Liam Rosenior, avranno il vantaggio di disputare il ritorno a Stamford Bridge (andata il 10 o 11 marzo, ritorno il 17 o 18). Dopo il sorteggio, il direttoresportivo David Barnard ha commentato: "Affrontiamo una grande squadra, già incontrata più volte. Ogni partita è stata dura. Ci ricordano spesso la finale del Mondiale per Club, ma era gara secca. Stavolta sarà diverso. Non parlerei di rivincita, ma immagino che ci pensino. Rosenior sta prendendo le misure, sa cosa vogliamo".