Benfica, Aursnes: "Non vediamo l'ora di giocare. Siamo convinti di poter vincere al Bernabeu"

Il centrocampista del Benfica Frederik Aursnes ha commentato in conferenza stampa il momento della sua squassar alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: "Siamo in forma. Non vediamo l'ora di giocare. Sarà un bel duello tra due squadre forti. Siamo pronti. Il Bernabéu, il Real Madrid... È speciale, ovviamente. Ma cerchiamo di prepararci nel modo più normale possibile, convinti di poter venire qui e vincere. Il gruppo è fiducioso che sia possibile.

La settimana trascorsa è stata un po' diversa. Abbiamo giocato nel fine settimana e ci sentiamo pronti per domani. Crediamo di poter vincere. Abbiamo parlato tra di noi, ma non entrerò nei dettagli di ciò che è stato detto. È stata una settimana leggermente diversa. Dobbiamo farci i conti. Abbiamo una partita domani e cerchiamo di restare uniti come gruppo. Questo è il messaggio e sarà importante ottenere un buon risultato".

Fra le domande che sono state poste anche una su Prestianni e soprattutto su chi potrebbe giocare al suo posto: "Non so chi giocherà in quel posto - ha concluso il calciatore - ma onestamente non credo che il nostro gioco cambierà molto. Dichiarazioni dei giocatori del Real Madrid? Non ce ne sono state che mi abbiano toccato".