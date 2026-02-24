PSG, Doué: "Cerco di dare il massimo e di aiutare la squadra. Lavoro sempre sodo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Monaco, l'attaccante del Paris Saint-Germain Desiré Doué ha parlato del suo stato di forma attuale:

"Penso di essere sempre stato me stesso. Cerco di dare il massimo e di aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. Non giudico le mie prestazioni solo in base ai gol o agli assist. È ciò che posso offrire in campo che conta. Lavoro sodo, mi impongo una certa disciplina e bisogna mantenere fiducia in se stessi. Ho anche il supporto incrollabile dello staff e dei miei compagni di squadra; sta andando tutto molto bene!

Sono sempre stato uno che lavora sodo. Questa è la cosa più importante, secondo me. Il duro lavoro ti permette sempre di riprenderti, dopo una vittoria o anche una sconfitta. È questo che ti spinge a dare il massimo in campo. Facciamo molte analisi video per aiutarci a migliorare. Devi metterti costantemente in discussione per andare avanti, anche dopo tutto quello che abbiamo realizzato la scorsa stagione".