Il doppio ex Javi Garcia: "Mou il migliore per il Benfica, Arbeloa ha grande personalità"

Nel corso di un'intervista concessa ad AS, il doppio ex di Real Madrid e Benfica Javi Garcia ha presentato la sfida: "Il Bernabéu mostrerà il suo sostegno a Vinicius più che mai e questo sarà positivo per lui. Sappiamo che ha bisogno di affetto e attenzione quando gioca. Vorrà dimostrare il suo valore ed essere al centro dell'attenzione. Lo aiuterà. Il Benfica sa già com'è il Bernabéu e che l'atmosfera sarà dura. Mourinho sa come lavorare sull'aspetto mentale, e sono sicuro che il Benfica saprà controllare le emozioni. Non sarà una passeggiata per il Madrid. Sarà una grande partita...

Mourinho? Mou non sarà più lo stesso di quando ha iniziato, e non mostra più le sue emozioni così apertamente. Prima, sembrava solo un altro tifoso della squadra che allenava. Era un Camaleontico e ha interpretato il ruolo del tifoso. Ora è un Mourinho più calmo, con idee calcistiche che altri non hanno. Qui al Benfica, è stato il miglior allenatore che potessimo desiderare.

Arbeloa? La pressione non lo influenzerà. Lo conosco molto bene. Ha personalità più che sufficiente per stare in panchina. Per avere successo al Real Madrid, bisogna avere personalità e fiducia in se stessi quando le cose si mettono male. Continuerà a credere nelle sue idee e ce la farà. A poco a poco, sta rimettendo le cose in carreggiata, anche se non è affatto facile. Lo vedo più coerente con i giocatori, rispettando quanto pianificato in precedenza. Sta lottando per la Liga e la Champions League. Non bisogna mai dare per spacciato il Real Madrid. Auguro ad Álvaro tanti auguri. Abbiamo trascorso tre anni insieme al Castilla, ed è una persona fantastica".