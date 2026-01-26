Sergio Ramos, principio d'accordo per rilevare il Siviglia da proprietario: i dettagli

Sergio Ramos è ormai pronto a tornare in Europa ed al Siviglia, ma in un'altra veste. Come riporta Cadena Ser infatti l'ex difensore del Real Madrid ha raggiunto un principio di accordo con il gruppo di investitore del quale fa parte per l'acquisto della società andalusa. Con lui nell'ingresso nel club ci sarà anche il suo partner Martin Ink, una delle persone di punta del gruppo Five Eleven Capital.

I prossimi passi saranno quelli di una revisione dei conti della squadra spagnola, prima di raggiungere un accordo definitivo. Sergio Ramos e gli investitori che vogliono rilevare il Siviglia insomma hanno ora l'esclusiva per portare avanti la trattativa per rilevare il club.

Si parla di un'offerta di circa 450 milioni di euro per ottenere la squadra di cui è stato calciatore in due diverse fasi della sua carriera sportiva. In primo luogo, ha giocato nel Siviglia tra il 2003 e il 2005, lasciando lo stesso anno per il Real Madrid. Dopo aver trascorso due stagioni diverse a Parigi indossando la maglia del PSG, il centrale di Camas è tornato nella sua città per giocare con il Siviglia durante la stagione 2023/24.

La svolta è arrivata dopo un incontro tra Sergio Ramos, Pérez Solano e gli azionisti del club, durato più di due ore e nella quale sono stati trattati l'offerta e il progetto per il futuro.