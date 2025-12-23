Manchester United, Amorim dà aggiornamenti sull'infortunio di Bruno Fernandes

Brutte notizie in casa Manchester United dopo il ko per 2-1 sul campo dell’Aston Villa. A preoccupare non è soltanto il risultato, ma soprattutto le condizioni di Bruno Fernandes, costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo. Un’uscita anticipata che ha fatto scattare immediatamente l’allarme nello staff tecnico guidato da Ruben Amorim.

Il capitano dei Red Devils, pilastro insostituibile dal suo arrivo in Inghilterra nel 2020, ha saltato appena 17 partite in quattro stagioni. Proprio per questo l’eventuale stop pesa doppio in vista del fitto calendario natalizio. Amorim, intervenuto nel post partita, non ha nascosto la propria apprensione: “È un infortunio ai tessuti molli, credo che salterà qualche partita, non lo so con esattezza. Vedremo. Non voglio parlare di cose che non si possono controllare”. Il tecnico ha poi aggiunto una nota di speranza: “È un giocatore sempre in forma, quindi potrebbe recuperare abbastanza bene”.

Oltre a Bruno Fernandes, il Manchester United rischia di dover fare a meno anche di Kobbie Mainoo per il Boxing Day contro il Newcastle. “Credo che Kobbie sia fuori, così come Bruno. Vedremo. Non ci sono scuse: dobbiamo vincere la prossima partita e proveremo a farlo”, ha ribadito Amorim, chiamando la squadra a una reazione immediata.

Dall’altra parte, a Villa Park è festa grande. Il successo porta la firma di Morgan Rogers, autore di una doppietta spettacolare che consegna ai Villans la decima vittoria consecutiva in Premier League. Un risultato storico, arrivato contro un avversario di prestigio, che certifica il momento d’oro dell’Aston Villa e complica ulteriormente la vigilia natalizia del Manchester United.