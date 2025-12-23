Ufficiale Real Madrid, rinforzo di prospettiva: dal Logrones arriva il classe 2005 Rezola

Le vacanze, a Valdebebas, sono solo di facciata. Gli uffici del Real Madrid rallentano, ma il lavoro prosegue dietro le quinte, tra operazioni già chiuse e trattative in dirittura d’arrivo. La strategia è chiara: rinforzare il presente senza perdere di vista il futuro. E infatti un affare è ormai ufficiale, mentre un altro è vicino alla fumata bianca.

Il primo riguarda Manex Rezola, talento classe 2005 che lascia il Logroñés per entrare a far parte de La Fábrica. Inizialmente il centrocampista offensivo approderà al Real Madrid C, chiamato a risollevarsi dopo una prima parte di stagione complicata. I blancos occupano infatti il 14° posto nel Gruppo 5 della Segunda RFEF e l’arrivo di Rezola serve a dare qualità e personalità alla manovra offensiva.

Rezola è un classico numero dieci: rapido, creativo, abile nell’ultimo passaggio e con il vizio del gol, come dimostrano le due reti già segnate in stagione. Cresciuto nell’Antiguoko, lo stesso club che ha lanciato Xabi Alonso, prima di passare alla Real Sociedad, il giovane basco arriva dopo un accordo tra i club che ha permesso al Madrid di superare la concorrenza dell’Athletic Club e di alcune realtà estere, comprese sirene dall’Arabia Saudita.

L’operazione è stata pensata come un investimento immediato ma anche prospettico: Rezola partirà dal Real Madrid C, ma sa che buone prestazioni potrebbero aprirgli presto le porte del Castilla. Parallelamente, a Valdebebas si lavora anche per chiudere l’arrivo di Guille González, promettente terzino destro classe 2007, destinato alla Juvenil A. Segnali chiari: il Real continua a costruire, anche sotto l’albero.