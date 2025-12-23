Liverpool, Ekitike scrive a Isak dopo l'infortunio: "Resta forte e guarisci presto, fratello mio"

Ore di forte preoccupazione ad Anfield per le condizioni di Alexander Isak, costretto a lasciare il campo anzitempo nella sfida vinta dal Liverpool contro il Tottenham Hotspur. L’attaccante svedese è rimasto coinvolto in un durissimo contrasto con Micky van de Ven proprio nell’azione che ha portato al gol del vantaggio dei Reds, un episodio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra tifosi e staff tecnico.

A fare chiarezza è stato il comunicato ufficiale del club, che ha confermato la gravità dell’infortunio: “L’attaccante del Liverpool si è infortunato in un contrasto mentre segnava il gol d’apertura contro il Tottenham Hotspur ed è stato costretto a lasciare il campo. Dopo gli accertamenti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che ha incluso la frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l’AXA Training Centre, senza che sia stata ancora fissata una data per il rientro”.

Uno stop pesante, destinato a essere lungo: l’assenza del 26enne sarà infatti misurata in mesi e non in settimane. In un momento delicato, però, non è mancato il sostegno dell’ambiente e dei compagni. Tra i primi messaggi di vicinanza spicca quello di Hugo Ekitike, che sui social ha voluto mandare un pensiero allo svedese: “Resta forte, fratello mio. Guarisci presto, se Dio vuole”, accompagnando il messaggio con una foto che li ritrae insieme con la maglia del Liverpool.