Il Bayer Leverkusen guarda al futuro: nel mirino il talento del Brighton Harry Howell

Il Bayer Leverkusen continua a muoversi con grande attenzione sul mercato dei giovani talenti europei. Secondo quanto riferito da Sky Germania, il club tedesco avrebbe messo gli occhi su Harry Howell, promettente centrocampista offensivo del Brighton. Classe 2007, Howell è considerato uno dei profili più interessanti cresciuti nell’academy dei Seagulls, dove è entrato all’età di appena sette anni. Mancino naturale e dotato di grande versatilità, il giovane inglese ha attirato l’attenzione anche fuori dai confini britannici grazie a una prestazione di altissimo livello con la nazionale inglese Under 17 contro la Germania nella scorsa stagione, partita che ha acceso i radar di diversi club di Bundesliga.

In quella gara Howell si è distinto al fianco di altri prospetti molto seguiti come Max Dowman e Lennart Karl, confermando personalità e qualità tecniche non comuni per la sua età. Il suo percorso di crescita al Brighton ha già toccato traguardi importanti: lo scorso maggio ha esordito in Premier League contro il Liverpool, diventando il più giovane giocatore nella storia del club nel massimo campionato inglese a 17 anni e 29 giorni.

In questa stagione Howell non ha ancora trovato spazio in campionato sotto la guida di Fabian Hürzeler, ma ha lasciato il segno in Carabao Cup: due assist all’esordio contro l’Oxford United e il primo gol tra i professionisti nel turno successivo contro il Barnsley. A luglio ha firmato il suo primo contratto professionistico triennale con il Brighton, ma l’interesse del Leverkusen conferma come il suo nome sia ormai entrato stabilmente nel radar del calcio europeo che conta.