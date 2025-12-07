Betis-Barcellona, tensione fra il padre di Lamine Yamal e i tifosi: interviene la sicurezza
Lamine Yamal è tornato a brillare nella vittoria del Barcellona di ieri sera contro il Betis (3-5), ispirando i compagni con le sue giocate e segnando il quinto gol del Barça su calcio di rigore.
Nel frattempo però suo padre, Mounir Nasraoui, ha attirato i riflettori per un motivo diverso. Secondo testimoni oculari, il padre del 10 azulgrana si è spinto a celebrare i gol del Barça girandosi verso i tifosi del Betis per festeggiarli. Un gesto che i tifosi hanno vissuto come una provocazione, evidentemente. Data la tensione che si è creata sugli spalti, la sicurezza dello stadio La Cartuja è dovuta intervenire e portare Mounir in un'altra zona di cambiamento per evitare mali maggiori.
Il Barcellona intanto prova una prima mini fuga in campionato: con il successo di ieri gli uomini di Flick si sono portati a +4 dal Real Madrid, impegnato però oggi contro il Celta Vigo.
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Betis 24*
6. Espanyol 24
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Alavés 18*
10. Real Sociedad 16*
11. Siviglia 16
12. Celta Vigo 16
13. Elche 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più
** due partite in più