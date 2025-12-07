Betis-Barcellona, tensione fra il padre di Lamine Yamal e i tifosi: interviene la sicurezza

Lamine Yamal è tornato a brillare nella vittoria del Barcellona di ieri sera contro il Betis (3-5), ispirando i compagni con le sue giocate e segnando il quinto gol del Barça su calcio di rigore.

Nel frattempo però suo padre, Mounir Nasraoui, ha attirato i riflettori per un motivo diverso. Secondo testimoni oculari, il padre del 10 azulgrana si è spinto a celebrare i gol del Barça girandosi verso i tifosi del Betis per festeggiarli. Un gesto che i tifosi hanno vissuto come una provocazione, evidentemente. Data la tensione che si è creata sugli spalti, la sicurezza dello stadio La Cartuja è dovuta intervenire e portare Mounir in un'altra zona di cambiamento per evitare mali maggiori.

Il Barcellona intanto prova una prima mini fuga in campionato: con il successo di ieri gli uomini di Flick si sono portati a +4 dal Real Madrid, impegnato però oggi contro il Celta Vigo.

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona 3-5

Athletic-Atletico Madrid 1-0

Elche-Girona

Valencia-Siviglia

Espanyol-Rayo Vallecano

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 40**

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31**

5. Betis 24*

6. Espanyol 24

7. Athletic Bilbao 23**

8. Getafe 20*

9. Alavés 18*

10. Real Sociedad 16*

11. Siviglia 16

12. Celta Vigo 16

13. Elche 16

14. Rayo Vallecano 16

15. Maiorca 14*

16. Valencia 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più

** due partite in più