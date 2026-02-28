Barcellona, Yamal ne fa 3 e risponde alla critiche: "La gente vuole 100 gol a 16 anni"

Vittoria importante per il Barcellona che, grazie al 4-1 inflitto oggi al Villarreal, allunga a +4 sul Real Madrid. Grande protagonista Lamine Yamal, autore di una splendida tripletta. Intervistato a fine partita, l'asso spagnolo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da Marca: "Sono molto contento della vittoria della squadra. Sono stati degli avversari molto forti e sono felicissimo dei tre gol. Per il secondo gol, ho aspettato che facessero una corsa per poterli superare in dribbling, e poi la conclusione... beh, uno dei due doveva entrare".

Risposta sul campo alle ultime critiche, arrivate per prestazioni non all'altezza anche dovute alle sue condizioni fisiche non ottimali: "La gente si aspetta che segni 100 gol a 16 anni... Non mi sentivo bene, la pubalgia era forte, non ero felice, si vedeva. Da una settimana sto meglio, sorrido mentre gioco, sono felice di giocare".

Sul fatto che quella di oggi sia la sua migliore versione, infine, risponde così: "Non lo so, dimmelo tu. Ho detto a Flick di aspettare che segnassi il terzo gol prima di sostituirmi".