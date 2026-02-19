Beye nuovo allenatore dell'OM, Benatia: "Scelto un tecnico capace di motivare il gruppo"

In una settimana ad altissima tensione in casa Olympique Marsiglia, è arrivata finalmente l’attesa ufficialità: il nuovo allenatore è Habib Beye. Dopo giorni segnati da indiscrezioni e dalle voci riguardanti Medhi Benatia e Pablo Longoria, il club ha sciolto le riserve affidando la panchina al tecnico esonerato poche settimane fa dal Rennes.

La scelta porta chiaramente la firma di Benatia, dimessosi pochi giorni fa e oggi figura centrale nel nuovo assetto societario e sempre più influente nelle decisioni sportive. È stato lui a condurre le trattative sin dall’inizio, puntando con decisione su un profilo capace di riportare entusiasmo e disciplina in uno spogliatoio scosso da risultati deludenti. Beye ha firmato un contratto fino al 2027.

Attraverso i canali ufficiali del club, Benatia ha spiegato le ragioni della nomina: "La scelta di Habib Beye come nuovo allenatore dell’OM si inserisce pienamente nella nostra volontà di ingaggiare un tecnico dotato della leadership necessaria per prendere in mano un gruppo che, naturalmente, deve essere rimotivato dopo un periodo sportivo complicato. Fin dai nostri primi colloqui mi è sembrato estremamente coinvolto e totalmente proiettato verso il futuro, con obiettivi chiari per tutti: ritrovare rapidamente la strada della vittoria, puntare a un posto sul podio della Ligue 1 e cercare di vincere la Coppa di Francia per regalare al popolo marsigliese un trofeo".

Una decisione condivisa anche dal proprietario Frank McCourt, che ha sottolineato come la nomina di Beye consenta al club di concentrarsi sugli obiettivi stagionali. Colpisce, infine, l’assenza di dichiarazioni di Longoria nel comunicato: un silenzio che alimenta le ipotesi su un possibile addio imminente.