Marsiglia, Beye non ha ancora l'accordo. Difficile che sia in panchina venerdì a Brest

L’Olympique Marsiglia continua a vivere giorni incerti sul fronte della panchina. L’ex allenatore del Rennes, Habib Beye, indicato come possibile successore di Roberto De Zerbi, non ha ancora sciolto le riserve nonostante l’interesse concreto del club.

La trattativa sembrava inizialmente ben avviata e Medhi Benatia - confermato dal patron McCourt, che ha cancellato le dimissioni - avrebbe dovuto incontrare ieri Beye per definire l’accordo. Proprio lo scossone operato dal dirigente marocchino ha costretto il tecnico senegalese ad attendere che fosse fatta chiarezza sulla struttura dirigenziale dell’OM. Al momento, quindi, non è stata fissata alcuna data per la firma e la presentazione; di conseguenza, appare improbabile la sua presenza in panchina già venerdì a Brest. A riportarlo è L'Equipe.