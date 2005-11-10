Il calcio spagnolo si stringe nel ricordo di Jesús de Miguel: tutte le iniziative de LaLiga

Il calcio spagnolo si unisce nel ricordo di Jesús de Miguel, calciatore del CD Tenerife scomparso recentemente. La RFEF, LaLiga e Liga F, insieme a società e giocatori, hanno organizzato una serie di iniziative commemorative in occasione della prossima giornata, in programma dal 6 al 9 novembre, con il motto "Siempre en nuestro recuerdo". In tutti gli stadi, i titolari delle due squadre scenderanno in campo indossando una maglia speciale con il numero 9 e la scritta dedicata al giocatore. Dopo la formazione di un semicerchio attorno al punto del terreno di gioco in cui si è verificato l'episodio di lunedì scorso, i capitani depositeranno una composizione floreale. Seguiranno un minuto di silenzio e un applauso di giocatori e tifosi.

Sabato la cerimonia aperta ai tifosi

Il tributo proseguirà anche durante le partite: alla prima interruzione successiva al nono minuto, in riferimento al numero di maglia di De Miguel, l'arbitro fermerà il gioco mentre sui maxischermi sarà trasmesso un video commemorativo. Il minuto di silenzio sarà inoltre osservato in tutte le competizioni nazionali organizzate dalla RFEF e dalla Liga F. Sabato 7 novembre, alle 18 ora delle Canarie (19 in Italia), il CD Tenerife organizzerà allo stadio Heliodoro Rodríguez López una cerimonia aperta ai tifosi, trasmessa sui canali ufficiali di LaLiga e della Federazione.

Rinviate quattro partite

Per consentire il lutto, sono state inoltre rinviate tre partite di LaLiga Hypermotion: Castellón-Eibar, Granada-Tenerife e Andorra-Mallorca. Posticipato anche l'incontro femminile di Liga F Moeve tra Costa Adeje Tenerife e Deportivo Alavés. Le nuove date saranno comunicate prossimamente.