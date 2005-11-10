Haise e il salto in Premier sfumato: "Non mi sentivo pronto, imparo l'inglese su Duolingo"

Franck Haise avrebbe potuto vivere una parentesi in Premier League. L'allenatore francese, oggi alla guida del Rennes, ha raccontato a So Foot di aver ricevuto diverse proposte dall'Inghilterra durante il suo periodo al Lens, ma di aver scelto personalmente di non proseguire le trattative.

Brighton, Everton e Nottingham avevano pensato a lui

"C'era il Brighton, l'Everton è venuto anche a informarsi e anche il Nottingham Forest aveva chiesto informazioni. Sono stato io ogni volta a rifiutare di andare oltre nelle discussioni perché non mi sentivo pronto", ha spiegato Haise. Il tecnico classe 1971 ha individuato soprattutto una difficoltà personale: la conoscenza della lingua inglese. Un aspetto che, secondo lui, avrebbe potuto rappresentare un limite nella gestione quotidiana di una squadra internazionale: "A torto o a ragione, penso ancora che il mio livello di inglese sia insufficiente. Per comunicare, per il modo di parlare con i giocatori e con lo staff. Forse mi sono creato questa barriera da solo", ha ammesso.

Quasi mille giorni di inglese su Duolingo

Haise, però, non ha rinunciato a migliorarsi: "Sono quasi arrivato a mille giorni su Duolingo. Va bene, è Duolingo, ma faccio lo sforzo di lavorare", ha raccontato. Al Lens dal 2020 al 2024, periodo in cui ha riportato il club ai vertici del calcio francese, il tecnico ha poi allenato il Nizza prima di approdare al Rennes nel febbraio scorso. La Premier League è rimasta un'occasione sfiorata, almeno per ora.