Zidane sorprende: chi è Pagis, il primo giocatore del Paris FC convocato dopo 53 anni

Una convocazione che sembrava impossibile fino a qualche mese fa. Pablo Pagis è la grande sorpresa della seconda lista di Zinedine Zidane da commissario tecnico della Francia. Il centrocampista offensivo del Paris FC è stato inserito tra i convocati per le sfide di Nations League contro Italia e Turchia, prendendo il posto dell'infortunato Maghnes Akliouche.

A 23 anni, Pagis vestirà per la prima volta la maglia dei Bleus, in una chiamata che ha anche un valore storico: il Paris FC non vedeva un proprio giocatore convocato dalla Francia dal 1973, quando furono chiamati Louis Floch e Jean-Paul Rostagni.

Dalla gavetta alla ribalta

Il percorso del figlio d'arte Mickaël Pagis, ex attaccante in Ligue 1, è stato tutt'altro che lineare. Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, passato poi da Lorient e Nîmes, Pablo ha dovuto aspettare prima di trovare spazio nel calcio che conta, passando anche dalle categorie inferiori. La svolta è arrivata con il Lorient, dove nella scorsa stagione ha chiuso con 10 gol e 5 assist in Ligue 1, numeri che gli hanno aperto le porte del nuovo progetto ambizioso del Paris FC. E l'impatto nella capitale è stato immediato: due reti e un assist nelle prime nove partite stagionali, con un ruolo da protagonista nella sorprendente partenza della squadra. Tecnica, visione di gioco e capacità di muoversi tra le linee hanno attirato l'attenzione di Zidane, che ha deciso di osservarlo da vicino.

Zidane vuole testarlo con i grandi

"È stato convocato perché abbiamo avuto un problema con Akliouche, che è infortunato. Pablo era nella lista allargata ed è un giocatore interessante, con un profilo diverso. È una buona opportunità per vederlo in questo raduno", ha spiegato il CT francese. Una porta aperta, quindi, per un giocatore che arriva in un reparto ricco di talento, con nomi come Mbappé, Olise, Doué, Barcola e Thuram. Pagis dovrà conquistarsi spazio, ma la sua storia racconta già una grande scalata: in pochi mesi è passato dalla Ligue 2 alla possibilità di diventare un nuovo volto della nazionale francese. Ora tocca a lui convincere Zidane.