Tottenham, De Zerbi tra entusiasmo e calma: "Stiamo costruendo qualcosa di speciale"

Il Tottenham ha rialzato la testa dopo un avvio complicato di stagione. Tre successi consecutivi in Premier League hanno permesso agli Spurs di lasciare l'ultimo posto in classifica e risalire fino alla nona posizione, con la possibilità di entrare in zona europea in caso di vittoria contro il Leeds.

La nuova identità degli Spurs

Roberto De Zerbi, però, non vuole che l'entusiasmo cancelli le difficoltà vissute nei mesi precedenti. L'allenatore italiano, arrivato a marzo con l'obiettivo di evitare la retrocessione, ha ricordato alla squadra quanto sia ancora lunga la strada da percorrere: "Stiamo giocando bene. Stiamo ottenendo punti con continuità, ma come ho detto dopo la partita contro il Palace non possiamo dimenticare l'inizio della stagione e nemmeno quella passata".

Il tecnico ha sottolineato il percorso di crescita del gruppo: "Stiamo costruendo qualcosa di speciale. C'è un'atmosfera positiva nello spogliatoio, abbiamo uno stile di gioco chiaro e i giocatori stanno rendendo molto meglio rispetto all'inizio. Ma abbiamo iniziato questo percorso solo tre settimane fa".

Il talento di Luca Williams-Barnett

De Zerbi ha poi dedicato parole importanti a Luca Williams-Barnett, giovane talento classe 2008 che ha fatto il suo debutto in Premier League nel successo per 2-0 contro il Crystal Palace: "Riconosci subito un talento speciale. L'età non è così importante: contano la qualità, la personalità, il comportamento in campo e le caratteristiche tecniche. Luca ha tutte queste qualità".