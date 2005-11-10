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Jesus de Miguel, la solidarietà della Spagna: raccolti oltre 100mila euro per la famiglia

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 19:41Calcio estero
06.11.2026 19:41Calcio estero
Fonti preferite
Un'iniziativa nata dopo la tragedia che ha colpito il Tenerife ha coinvolto tutto il mondo del calcio iberico.
FotoTUTTOmercatoWEB

La morte di Jesus de Miguel ha lasciato un vuoto profondo nel calcio spagnolo, ma anche portato una grande risposta di solidarietà. Fran Sol Ortiz, attaccante dell'Hercules, ha infatti aperto una raccolta fondi per aiutare la famiglia del giocatore del Tenerife, scomparso martedì a 30 anni dopo il violento scontro di gioco con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono.

La raccolta supera quota 100 mila euro

L'iniziativa ha avuto un'immediata risposta: in appena tre giorni sono stati raccolti oltre 100 mila euro, con una donazione significativa arrivata anche da Karl Christian Septien, presidente del Cadice, che ha contribuito con 15 mila euro: "I soldi non porteranno conforto, ma questo gesto permetterà alla famiglia di sentire davvero il sostegno di tutto il mondo del calcio. Un gesto concreto può essere più utile di semplici pubblicazioni sui social. Tutto sarà destinato al figlio, alla moglie e ai genitori di Jesus".

Il calcio spagnolo si ferma per ricordarlo

Giovedì Jesus de Miguel è stato sepolto a Navahermosa, paese d'origine della sua famiglia, davanti a circa 400 persone. Alla cerimonia erano presenti anche importanti figure del calcio spagnolo, tra cui il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, e i compagni del Tenerife.

In segno di rispetto sono state rinviate le partite di Tenerife e Andorra previste nel weekend di Segunda División. La Federazione spagnola aveva inoltre disposto il rinvio degli incontri di Coppa e numerosi stadi europei hanno osservato un minuto di silenzio in memoria del giocatore. Il Tenerife, che ha proclamato sei giorni di lutto, renderà omaggio a De Miguel anche sabato davanti ai propri tifosi.

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