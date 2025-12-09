Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Borja Iglesias sontuoso al Bernabeu. De la Fuente prende appunti in vista del Mondiale

Borja Iglesias sontuoso al Bernabeu. De la Fuente prende appunti in vista del Mondiale TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Il Celta Vigo ha fatto la storia al Bernabéu, vincendo 19 anni dopo grazie alla doppietta di Swedberg, un traguardo che nessun giocatore dei galiziani aveva raggiunto negli ultimi 80 anni. Inoltre, la squadra ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta nella sua storia in casa dei Blancos, a 48 anni dall’unico precedente. Il vero protagonista della serata è stato però Borja Iglesias: "El Panda", la cui importanza va oltre i gol segnati, è stato determinante per il gioco di mister Giráldez.

Le statistiche parlano chiaro: otto gol e due assist in stagione. Al Bernabéu, Borja ha dato una lezione tattica, posizionandosi sempre nel punto giusto per sfruttare le transizioni e facilitare i lanci lunghi di Radu, pur sapendo muoversi in altre zone del campo per alleggerire la pressione sulla squadra. La sua importanza si è vista anche nella gestione del possesso, nel cambiare gioco e nel creare scompiglio nella difesa madridista. Oltre alla tecnica, il centravanti ha mostrato grande solidità nei duelli e un’intensità capace di mettere in difficoltà il Real nella costruzione. Nel corso della partita ha servito anche un assist da manuale, confermando la sua fiducia e il suo momento di forma straordinario, notato anche dal commissario tecnico Luis de la Fuente.

Il ritorno di Borja Iglesias in Nazionale è stato inizialmente sorprendente, ma le sue prestazioni continuano a consolidare la sua candidatura per il Mondiale 2026. La prova al Bernabéu rappresenta un passo decisivo verso Stati Uniti, Messico e Canada, confermando che il giocatore pronto per il grande palcoscenico internazionale.

Articoli correlati
Yamal out per infortunio, de la Fuente non chiama Morata ma Borja Iglesias Yamal out per infortunio, de la Fuente non chiama Morata ma Borja Iglesias
Sei gol consecutivi, ma Borja Iglesias non si illude: "Non credo che andrò in Nazionale"... Sei gol consecutivi, ma Borja Iglesias non si illude: "Non credo che andrò in Nazionale"
Borja Iglesias torna a casa: l'attaccante spagnolo firma un biennale con il Celta... Borja Iglesias torna a casa: l'attaccante spagnolo firma un biennale con il Celta Vigo
Altre notizie Calcio estero
Uche non rientra nei piani di Glasner ma a gennaio la scelta è limitata. E il Getafe... Uche non rientra nei piani di Glasner ma a gennaio la scelta è limitata. E il Getafe piange
Real Madrid, piove sul bagnato: anche Mbappe a rischio per la sfida col Manchester... Real Madrid, piove sul bagnato: anche Mbappe a rischio per la sfida col Manchester City
Borja Iglesias sontuoso al Bernabeu. De la Fuente prende appunti in vista del Mondiale... Borja Iglesias sontuoso al Bernabeu. De la Fuente prende appunti in vista del Mondiale
PSG, pacchetti da 200 euro per i tifosi più fedeli per la Coppa Intercontinentale... PSG, pacchetti da 200 euro per i tifosi più fedeli per la Coppa Intercontinentale a Doha
FA Cup, sorteggiato il terzo turno: ben 4 sfide tra squadre di Premier League FA Cup, sorteggiato il terzo turno: ben 4 sfide tra squadre di Premier League
"Pride Match LGBTQ+" a Seattle, l'Iran protesta: "Scelta irrazionale, ci opponiamo"... "Pride Match LGBTQ+" a Seattle, l'Iran protesta: "Scelta irrazionale, ci opponiamo"
PSG, quattro indisponibili per la sfida contro l'Athletic: Lucas Chevalier non ci... PSG, quattro indisponibili per la sfida contro l'Athletic: Lucas Chevalier non ci sarà
Scandalo scommesse in Turchia, arrestati 11 calciatori: Galatasaray e Fenerbahce... Scandalo scommesse in Turchia, arrestati 11 calciatori: Galatasaray e Fenerbahce coinvolti
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
3 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
4 Tavares è involuto e cedibile. Lotito non lo avrebbe venduto nemmeno per 70 milioni
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Immagine top news n.1 La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo
Immagine top news n.2 Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Immagine top news n.3 Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate
Immagine top news n.4 Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow
Immagine top news n.5 Stato di forma: c'è il Milan in vetta, il Genoa è terzo! Toro ultimo con la Fiorentina
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: +9 Milan, -15 Atalanta! Fiorentina in caduta libera, è a -25
Immagine top news n.7 Lazio da rinforzare, Sarri vuole 3 colpi: Insigne, una mezzala e un sostituto di Castellanos
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Per gennaio un esterno alto e forse un centrocampista"
Immagine news Serie C n.2 Bisoli: "FVS inutile così com’è. Servono strumenti veri come in Serie A e B”
Immagine news Serie C n.3 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La sindaca di Firenze: "Il Franchi rinnovato sarà fruibile per la stagione 2029-2030"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Flop 11 della 14ª giornata: ancora una volta dominio viola
Immagine news Serie A n.3 Disastro Evan Ferguson, la Roma non perdona: vuole rispedirlo al Brighton a gennaio
Immagine news Serie A n.4 Atalanta a una vittoria dai playoff. Per gli ottavi servono (almeno) sei punti, meglio sette
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la Top 11 della 14ª giornata: Belghali, Pulisic e Hojlund da 8
Immagine news Serie A n.6 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Pareggio col Bari ci sta tutto. Ma in 11 sarebbe stata un'altra gara"
Immagine news Serie B n.2 Chiamatelo ‘uomo derby’. Artistico decisivo con Samp ed Entella: e conquista lo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Calvarese su Bari-Pescara: "Senza VAR tre errori gravi. Marcenaro nel finale ha perso lucidità"
Immagine news Serie B n.4 Dopo due anni termina l'astinenza di Maric. Può essere un'arma in più per il Monza
Immagine news Serie B n.5 Tre minuti di ordinaria...follia? Desplanches tiene a galla il Pescara: parato due volte un rigore
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, la testa è ancora "sott'acqua": ma con Foti ci sono i primi passi in avanti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, ecco gli arbitri della 18ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.2 Inter U23, Berenbruch: "Da piccolo giocavo esterno d'attacco. Mi son ispirato a Perisic"
Immagine news Serie C n.3 L'Union Brescia attende il nuovo mister, ma domani c'è la Coppa Italia: Ferrari in panchina?
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, per la panchina adesso avanza Corini: è attesa per la riunione societaria
Immagine news Serie C n.5 Ospitaletto, Musso: "Per gennaio un esterno alto e forse un centrocampista"
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, domani i Quarti di Finale: gli arbitri dei quattro match in programma
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Hobinger del Liverpool vittima di stalking: un caso che scuote il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve in Austria per blindare il passaggio del turno. La 5ª giornata di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?