Borussia Dortmund, occhi su un altro talento del Real. Obiettivo Joan Martínez

Il Borussia Dortmund è alla ricerca di rinforzi difensivi e ha individuato un'opzione promettente in Spagna. Secondo quanto riportato da The Athletic, i gialloneri hanno mostrato interesse per il talentuoso prodotto dell'accademia del Real Madrid, Joan Martínez. Fonti vicine al club suggeriscono che i Gialloneri stiano prendendo seriamente in considerazione il 18enne. Tuttavia, il Dortmund non è l'unico top club a monitorare Martínez. Il difensore centrale ha firmato un nuovo contratto con il Real solo a settembre, un accordo che, secondo quanto riferito, si estende fino al 2029.

La sua clausola rescissoria ammonterebbe a 70 milioni di euro, anche se è lecito dubitare che qualcuno ne approfitterà per un potenziale trasferimento immediato. È probabile che il Dortmund stia valutando un'operazione di prestito per il giovane, che deve ancora fare il suo debutto in prima squadra sotto la guida dell'allenatore Xabi Alonso.

Se in questa stagione le opportunità in prima squadra al Real Madrid dovessero rimanere fuori portata per Joan Martínez, ci si aspetta che il giocatore valuti seriamente un trasferimento temporaneo per acquisire esperienza preziosa ad alto livello.