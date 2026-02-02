Ufficiale Ricordate Rodrigo Ely? L'ex Milan fa ritorno in Europa e va in 2ª divisione spagnola

Rodrigo Ely fa ritorno in Europa. L'ex difensore del Milan si trasferisce all'Almeria, in seconda divisione spagnola. 32 anni, Ely arriva dal Gremio e ha firmato col club andaluso per due stagioni e mezzo. Si tratta per il giocatore di un ritorno nel club iberiuco, avendovi giocato nella stagione 2022/23.