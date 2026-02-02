Ufficiale
Ricordate Rodrigo Ely? L'ex Milan fa ritorno in Europa e va in 2ª divisione spagnola
TUTTO mercato WEB
Rodrigo Ely fa ritorno in Europa. L'ex difensore del Milan si trasferisce all'Almeria, in seconda divisione spagnola. 32 anni, Ely arriva dal Gremio e ha firmato col club andaluso per due stagioni e mezzo. Si tratta per il giocatore di un ritorno nel club iberiuco, avendovi giocato nella stagione 2022/23.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile