Ufficiale Il Wolfsburg pesca in Svizzera per rinforzare la difesa: ecco il ghanese Adjetei

Altro rinforzo invernale per il Wolfsburg che si è assicurato Jonas Adjetei dal Basilea. Il difensore centrale, 22 anni e nazionale ghanese, arriva a titolo definitivo al club tedesco e ha firmato un contratto fino al 2030.