Ufficiale Non solo Lookman. L'Atletico Madrid annuncia anche Vargas, messicano nato in Alaska

Non solo Ademola Lookman. L'ultimo giorno di mercato porta in dote all'Atlético Madrid anche Obed Vargas, giocatore nato in Alaska il che è già un caso più unico che raro nel calcio professionistico. Tuttavia il centrocampista, 20 anni, è naturalizzato messicano. Arriva dal Seattle Sounders e si è trasferito a titolo definitivo, firmando fino al 2030.