Il Marsiglia prende un nazionale nigeriano per rinforzare la mediana. Ecco Nnadi
Tochukwu Nnadi è un nuovo giocatore del Marsiglia. Lo annuncia il club con un comunicato ufficiale. 22 anni, il centrocampista arriva a titolo definitivo dai belgi dello Zulte Waregem. Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo.
