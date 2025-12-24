Borussia Mönchengladbach, Fraulo lascia la Germania: accordo ad un passo col Derby County

Nuova avventura in Inghilterra per l'emergente Oscar Fraulo. Secondo quanto riferito da Tipsbladet, il centrocampista danese è ormai a un passo dal lasciare il Borussia Monchengladbach per unirsi al Derby County. L’accordo tra i due club sarebbe già stato raggiunto sulla base di una cifra non ancora resa nota, segnando una svolta decisiva per il futuro del giocatore.

Per il talento classe 2003 si prospetta un contratto a lungo termine: i Rams, attualmente impegnati in Championship, hanno messo sul tavolo un accordo di tre anni e mezzo per convicerlo. Un investimento importante che testimonia la fiducia del club inglese nelle doti del giovane mediano.

L'esperienza in Bundesliga di Fraulo non è mai decollata come sperato. In questa stagione, il centrocampista ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni del tecnico Eugen Polanski, collezionando appena cinque brevi apparizioni tra tutte le competizioni. Nonostante il guizzo nel netto 4-0 contro il St. Pauli, dove era riuscito a trovare la via del gol, le sue possibilità di imporsi stabilmente come titolare sono rimaste minime. Il richiamo della Championship è stato decisivo. Fraulo è pronto a cercare fortuna nella seconda divisione inglese per trovare quella continuità che gli è mancata in Germania. L'operazione è ormai in dirittura d'arrivo.