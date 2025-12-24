Ufficiale PSV Eindhoven, blindato Veerman: il centrocampista rimarrà in Olanda fino a giugno

Il PSV Eindhoven blinda uno dei suoi pezzi pregiati. Club e giocatore hanno infatti raggiunto un accordo formale: Joey Veerman non lascerà l'Eredivisie nella prossima finestra di mercato, garantendo la sua permanenza tra le fila dei Boeren almeno fino all'estate.

La decisione, ufficializzata oggi, mette fine alle insistenti voci di mercato che vedevano il ventisettenne centrocampista nel mirino di diversi club europei. È stato lo stesso Veerman a voler rassicurare i tifosi: "Nelle ultime settimane sono circolate molte storie e con questo annuncio vogliamo fare chiarezza", ha dichiarato il giocatore. "Auguro a tutti uno splendido finale di 2025; dal nuovo anno, con tutto il gruppo, daremo il massimo per rendere indimenticabile la seconda metà di stagione. A presto!".

L'esito delle trattative è stato accolto con grande favore da Earnest Stewart, Direttore dell'Area Calcistica del PSV, che ha sottolineato l'importanza tattica e carismatica del mediano per il sistema di gioco di Peter Bosz: "Joey è un elemento cruciale sotto molti aspetti», ha spiegato Stewart. «Porta qualità, esperienza e leadership, dentro e fuori dal campo. Questa decisione garantisce serenità a tutto l'ambiente e ci permette di affrontare i prossimi mesi con la massima concentrazione sui nostri obiettivi. Siamo pronti a lavorare duramente per una seconda metà di stagione ricca di successi".