Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Terremoto Hannover 96: Mann vola al Salisburgo, Jörg Schmadtke torna al comando

Terremoto Hannover 96: Mann vola al Salisburgo, Jörg Schmadtke torna al comandoTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 17:19Calcio estero
Simone Lorini

Pomeriggio di grandi cambiamenti in casa Hannover 96. Con un comunicato ufficiale, l'Hannover 96 ha annunciato l'addio di Marcus Mann, che lascia l'incarico di direttore sportivo dopo oltre quattro anni per approdare ai vertici del calcio austriaco. Il dirigente quarantunenne ha scelto di sposare il progetto dell'RB Salisburgo, firmando un contratto a lungo termine valido fino al 2030. Mann ha voluto congedarsi dal club della Bassa Sassonia con un messaggio carico di emozione, sottolineando il legame profondo costruito dal 2021 a oggi:

"Lasciare l'Hannover 96 è molto difficile per me. In questi quattro anni e mezzo ho dato tutto me stesso e mi sono affezionato enormemente al club, alla città e alla sua gente. Non è stata una decisione semplice, ma sentivo il bisogno di una nuova sfida. Ringrazio sinceramente chiunque mi abbia accompagnato in questo viaggio", ha detto l'ex dirigente.

L'Hannover non si è fatto trovare impreparato e ha già ufficializzato il successore: si tratta di un ritorno di lusso, quello di Jörg Schmadtke. L'esperto dirigente, reduce da esperienze di alto profilo (tra cui quella al Liverpool), prenderà le redini del club dal 1° gennaio 2026, con un mandato fino al 2029. Martin Kind, presidente del consiglio di vigilanza dell'Hannover 96, ha accolto con entusiasmo la nomina di Schmadtke: "Sono molto felice di essere riusciti ad assicurarci un esperto del suo calibro per plasmare il futuro sportivo del club. Jörg è sinonimo di approccio strutturato, risolutezza e, in ultima analisi, di lavoro di successo".

Articoli correlati
Cagliari ko in due test ma l’Unione Sarda rasserena: “È calcio d’estate. Si aspettano... Cagliari ko in due test ma l’Unione Sarda rasserena: “È calcio d’estate. Si aspettano rinforzi"
Cagliari sottotono, L'Unione Sarda titola in prima pagina: "Vince l'Hannover 2-0"... Cagliari sottotono, L'Unione Sarda titola in prima pagina: "Vince l'Hannover 2-0"
Arriva Cristiano Ronaldo, l'Hannover fa il ritiro in un liceo: "Non è un problema"... Arriva Cristiano Ronaldo, l'Hannover fa il ritiro in un liceo: "Non è un problema"
Altre notizie Calcio estero
Endrick al Lione citando Benzema: "Un 9 con l'anima del 10". E lui gli risponde su... Endrick al Lione citando Benzema: "Un 9 con l'anima del 10". E lui gli risponde su Instagram
Javi Galán è un nuovo giocatore dell'Osasuna: raggiuto l'accordo con l'Atletico Madrid... UfficialeJavi Galán è un nuovo giocatore dell'Osasuna: raggiuto l'accordo con l'Atletico Madrid
Scholes sul peggior acquisto della storia del Manchester United: "Mark Bosnich, non... Scholes sul peggior acquisto della storia del Manchester United: "Mark Bosnich, non ho dubbi"
Ronaldo arriverà a 1000 gol in carriera? Il ct Martinez: "Sta alla grande perché... Ronaldo arriverà a 1000 gol in carriera? Il ct Martinez: "Sta alla grande perché vive nel presente"
Costa d'Avorio-Mozambico, le formazioni ufficiali: Ndicka e Kossonou guidano la difesa... Costa d'Avorio-Mozambico, le formazioni ufficiali: Ndicka e Kossonou guidano la difesa
Coppa d'Africa, l'Algeria non sbaglia all'esordio: Mahrez e Maza in gol nel 3-0 al... Coppa d'Africa, l'Algeria non sbaglia all'esordio: Mahrez e Maza in gol nel 3-0 al Sudan
Chi è Nico Garrido? In Spagna si parla solo del bambino che si è fatto beffe di Yamal... Chi è Nico Garrido? In Spagna si parla solo del bambino che si è fatto beffe di Yamal
PSV Eindhoven, blindato Veerman: il centrocampista rimarrà in Olanda fino a giugno... UfficialePSV Eindhoven, blindato Veerman: il centrocampista rimarrà in Olanda fino a giugno
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
2 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
3 Calciomercato Juventus, Gianni Balzarini: "Milan su Gatti e Frattesi non serve"
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
5 Ricci ultima idea della Juventus, è un'indicazione di Spalletti. L'ha lanciato lui in azzurro
Ora in radio
Repliche 16:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.2 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.3 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
Immagine top news n.4 Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga
Immagine top news n.5 Inter su Palestra: l'Atalanta può 'risarcire' il Cagliari con Brescianini e Maldini
Immagine top news n.6 Il Bologna prende un difensore e ne cede un altro. Accelerata su Leysen, esce Casale
Immagine top news n.7 De Laurentiis vuole blindare Conte, gli proporrà il rinnovo fino al 2029. L'allenatore valuterà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.2 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.3 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Massolin: "Juve? La prima a chiamare. Anche Milan e Atalanta lo hanno cercato"
Immagine news Serie A n.2 Manfredi, sindaco di Napoli: "I nostri tifosi andranno a Cremona, basta con questi vincoli!"
Immagine news Serie A n.3 De Gea nuovo capitano viola. Merlo: "Giusto, Ranieri parlava troppo e creava confusione"
Immagine news Serie A n.4 Rabiot: "Maignan? Anche 3 o 4 anni fa ha provato a farmi venire al Milan. Spero rimanga"
Immagine news Serie A n.5 Valentin Carboni saluta il Genoa e torna all'Inter. Poi ci sarà un nuovo prestito
Immagine news Serie A n.6 L'Al Ittihad fa sul serio per Nuno Tavares, intesa per un ricco contratto. Ora trattative con la Lazio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Barak cambia agente e passa a Pastorello: l'anticamera di un addio?
Immagine news Serie B n.2 Padova verso la cessione: Banzato in pole. Tramonta l'ipotesi Marcelo Figoli
Immagine news Serie B n.3 Modena, Rivetti: "Impressionato dal Venezia. La Serie A? Sogno nel cassetto"
Immagine news Serie B n.4 La Lega Serie B celebra la collezione “Calciatori 2025-2026” con i Panini Days
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Aurelio recuperato per il Pescara. Bandinelli in dubbio: monitoraggio in corso
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Con Modesto, il Mantova ci somiglia di più: occhio ai duelli a centrocampo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Sfida impegnativa, ma siamo oltre le aspettative. Niente promesse"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, ufficiale il fallimento: nominato il curatore. Natale drammatico per il calcio biancorosso
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, mercato di gennaio: De Angelis prepara il restyling. Sbaffo verso l’addio
Immagine news Serie C n.4 Bra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione
Immagine news Serie C n.5 Pineto, mercato di gennaio: riscatto D'Andrea e Ianesi per sostituire Bruzzaniti
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Pasini: “Vicenza dominante ma il nostro obiettivo è raggiungerlo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?