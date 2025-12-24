Coppa d'Africa, l'Algeria non sbaglia all'esordio: Mahrez e Maza in gol nel 3-0 al Sudan

Nella seconda gara del Gruppo E di Coppa d'Africa 2025, l'Algeria domina il Sudan 3-0 nella partita terminata poco fa a Rabat (Marocco). Riyad Mahrez ha segnato una doppietta, aprendo le marcature presto e consolidando il vantaggio per i propri colori nella ripresa, mentre il gol del tris lo ha firmato Maza nei minuti finali della gara. I Fennecs controllano il possesso e il ritmo, con il Sudan in difficoltà difensiva e poche occasioni. Le Volpi del Deserto salgono a quota 3 punti in classifica, raggiungendo il Burkina Faso, mentre Sudan e Guinea Equatoriale si trovano già a rincorrere, a quota 0.

Risultati dopo la prima giornata:

Algeria-Sudan 3-0

Burkina Faso-Guinea Equatoriale 2-1