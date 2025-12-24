Semenyo la prossima superstar della Premier, il coach: "Giocatore da Real, da Barcellona"

Il nome di Antoine Semenyo è destinato a infiammare l'imminente finestra di mercato di gennaio. Mentre diverse big di Premier League hanno già iniziato a darsi battaglia per strappare l'ala ghanese al Bournemouth, dal suo entourage arriva un'eco ancora più ambiziosa. Isaksson-Hurst, personal coach del calciatore, non ha usato giri di parole per definire il valore del suo assistito, accostandolo ai vertici assoluti del calcio mondiale.

In un'intervista rilasciata a Hayters, l'allenatore individuale di Semenyo ha alzato l'asticella, indicando Real Madrid e Barcellona come le mete naturali per il talento dei Cherries: "Antoine potrebbe giocare ovunque desideri. È un calciatore sensazionale, pronto a conquistare il mondo", ha dichiarato Isaksson-Hurst. "Potrebbe stare nel Real Madrid, nel Barcellona o in qualsiasi altra squadra d'élite. Ha tutto: fisicità, tecnica e una mentalità d'acciaio. Ogni club vorrebbe uno come lui".

A favorire i club interessati c'è anche un fattore logistico non trascurabile: la mancata qualificazione del Ghana alla prossima Coppa d'Africa. Questo permetterà a Semenyo di restare a disposizione del club (o di un eventuale acquirente) durante tutto il periodo festivo e per l'intero mese di gennaio, senza interruzioni internazionali. "Sarà un anno cruciale per lui. Si parla molto del suo futuro, ma Antoine non alzerà il piede dall'acceleratore. Vuole continuare a spingere al massimo per aiutare il Bournemouth e confermarsi come uno dei migliori giocatori del campionato. Questa è la sua priorità assoluta".