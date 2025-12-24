Chi è Nico Garrido? In Spagna si parla solo del bambino che si è fatto beffe di Yamal

È stata necessaria solo un'intervista a El Chiringuito per rendere Nico Garrido il bambino più famoso di Spagna o pressappoco. Il piccolo calciatore di 10 anni, ex del vivaio blaugrana, ha mostrato una discreta vena di suscettibilità e altrettanto carattere attaccando il Barcellona per averlo scartato da La Masia ("Me lo dovranno spiegare da grande") e lanciando una stoccata velenosa al fuoriclasse blaugranana Lamine Yamal. uno che fa sempre discutere, nel bene e nel male: "Ha 18 anni e si crede Messi".

Garrido adesso gioca con l'Unió Esportiva Sant Andreu e l'intervista è andata in scena a margine della ‘Tic Tac Cup' è un torneo internazionale per la categoria "alevines" (ovvero i bambini di 10 e 11 anni), organizzato in collaborazione con ‘El Chiringuito TV', che lo trasmette in diretta su più di una piattaforma social. Con grande dimestichezza del linguaggio tecnico, per la sua età, il giovanissimo Garrido ha parlato del Barcellona di oggi e di domani, da tifoso deluso, salvando solo la leggenda blaugrana Carles Puyol dalla sua critica.