Ufficiale Botman firma il prolungamento con il Newcastle: sarà bianconero fino al 2030

Il Newcastle mette al sicuro uno dei pilastri della propria difesa: Sven Botman ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con i Magpies. Il difensore 26enne, arrivato al St. James’ Park dal Lille nel 2022, ha esteso il proprio legame con il club inglese fino all'estate del 2030. Botman è un punto fermo dello scacchiere di Eddie Howe: in questa stagione ha già collezionato 17 presenze tra tutte le competizioni, raggiungendo il traguardo delle 93 apparizioni totali con la maglia bianconera proprio sabato scorso, in occasione della vittoria in FA Cup contro il Bournemouth.

Le parole del protagonista al sito ufficiale del club: "Sono davvero felice di firmare questo contratto", ha dichiarato Botman. "Questo club mi ha dato tantissimo negli ultimi tre anni e mezzo. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore; sento di avere ancora molto da dare nel lungo periodo. Entrambe le parti sono entusiaste di questa decisione e non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro".

L'allenatore Eddie Howe ha elogiato la mentalità e l'etica del lavoro del centrale olandese: "Sven è stato un giocatore eccezionale fin dal suo arrivo e credo fermamente che abbia ancora ampi margini di miglioramento. Apprezziamo la sua presenza sia in campo che nello spogliatoio".