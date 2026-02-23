Real-Benfica, UEFA in massima allerta: si teme la mancata stretta di mano Prestianni-Vinicius
A margine della vittoria del Real Madrid contro il Benfica (1-0) di martedì scorso, nell'andata degli spareggi di Champions League, l'ala madrilena Vinícius Júnior ha accusato il collega del club di Lisbona, Gianluca Prestianni, di razzismo. Nonostante l'UEFA abbia prontamente aperto un'indagine, il verdetto non sembra imminente e l'argentino non dovrebbe essere squalificato per il match di ritorno di mercoledì allo stadio Santiago Bernabéu.
Com'era prevedibile, il clima che circonda la partita preoccupa i vertici del calcio europeo. Secondo le informazioni diffuse dall'emittente radiofonica Cadena SER, l'UEFA sarebbe in stato di "allerta": si teme infatti che i due giocatori possano rifiutarsi di stringersi la mano durante il saluto 'protocollare' pre-partita. L'organizzazione vuole evitare a ogni costo una scena simile, per non danneggiare ulteriormente l'immagine della più prestigiosa competizione europea.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.