Isak, infortunio grave e Van de Ven nel mirino. Ma Frank: "Avventato? Non sono d'accordo"

Giù le mani da Micky Van de Ven. L'allenatore del Tottenham ha preso le difese del suo difensore centrale in seguito alle dichiarazioni del tecnico del Liverpool, Arne Slot, a proposito dell'intervento "avventato" commesso su Aleksander Isak e che ha portato al grave infortunio dello svedese. Un tackle, secondo il coach dei Reds, che solitamente porta a infortuni 10 volte su 10. "Ovviamente non sono d’accordo", ha dichiarato Frank in vista del match contro il Crystal Palace in conferenza stampa.

"Penso che stiamo parlando di un difensore che fa tutto il possibile per evitare un gol. È una fase di transizione, quindi sta rientrando in sprint, la palla scivola sul lato e lui fa tutto il possibile per effettuare il blocco", racconta Thomas Frank. "Purtroppo Isak ha il piede piantato proprio lì e questo fa sembrare l’intervento peggiore di quanto non sia. Credo sia una reazione naturale per qualsiasi difensore. Detto questo, se i miei difensori non fanno queste cose, allora non penso che siano veri difensori".

E ha aggiunto: "Credo che interventi avventati non ne abbiate visti da Micky. È un giocatore molto corretto e competitivo". Al momento gli Spurs si trovano in 14esima posizione e necessitano di una risalita di china per sistemare la classifica di Premier League.