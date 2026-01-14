Bradley fuori a lungo, ma il Liverpool non torna sul mercato: i piani di Slot

L'infortunio di Conor Bradley, che metterà fine alla sua stagione, non costringerà il Liverpool a tornare sul mercato a gennaio. Lo sostiene Sky Sports in Inghilterra, che analizza le mosse dei Reds nelle prossime settimane. Jeremie Frimpong e Joe Gomez sono i candidati più probabili per Arne Slot per sostituirlo come terzino destro. Dominik Szoboszlai e Curtis Jones hanno giocato lì anche nel corso di stagione, all'occorrenza.

Il Liverpool poi secondo l'emittente non permetterà al terzino destro Calvin Ramsay di andarsene in prestito questo mese, così da poter offrire un'altra opzione a Slot, che potrebbe anche utilizzare Wataru Endo quando sarà in forma.

Il Liverpool sarà sempre vigile e reattivo se si renderanno disponibili giocatori importanti. Sky Sports News ha appreso che il Liverpool è uno dei quattro club in lizza per il capitano del Crystal Palace, Marc Guehi. Al contempo però il Liverpool preferisce ingaggiare il difensore inglese quando diventerà svincolato, in estate.