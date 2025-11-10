"Ho avuto dei contatti con un club in Arabia": Francia, Deschamps e gli indizi sul suo futuro

L’Arabia Saudita dopo la Francia per Didier Deschamps? L'attuale CT dei Bleus, ha confidato una delle ipotesi riguardo il suo futuro una volta terminata l’avventura sulla panchina della Nazionale, che secondo svariate indiscrezioni dovrebbe arrivare al termine dei Mondiali 2026. Con il testimone riservato a Zinedine Zidane. Ospite della trasmissione 'Téléfoot' su TF1 domenica, il tecnico ha risposto ad un quiz classico da "vero o falso" e ha svelato qualche retroscena interessante.

Sulla possibilità di restare alla guida della Francia in caso di vittoria al Mondiale, Deschamps ha risposto con tono fermo e nell'immediato: “È falso, chiaro e tondo”. Mentre sull'ipotetico ritorno alla Juventus da allenatore, il 57enne ha negato, salvo poi ammettere di essere stato cercato da altri club. dall'Arabia Saudita: "Ho avuto dei contatti, ma non in modo particolare con loro", ha dichiarato. "Non farò nomi, ma sanno qual è la mia situazione", ha risposto con un velo di mistero il francese.

Quanto alla frequenza dei contatti tra le parti, Deschamps ha scherzato: "Siete curiosi", la risposta con tanto di sorriso. "Dal momento in cui ho preso una decisione, e non tornerò indietro, è chiaro, sarò libero dopo le scadenze previste e non mi precludo nulla". Il CT della Francia, infatti, ha un contratto valido fino all'estate 2026, dopodiché andrà in scadenza. La panchina del Brasile, ricoperta da Ancelotti al momento, non è un'opzione e ha smentito i rumors a riguardo: "Falso", la risposta. Intanto il tecnico originario di Bayonne è in procinto di ritrovare i suoi giocatori convocati per gli impegni della sosta di novembre, prima di buttarsi a capofitto nel Mondiale.