Ufficiale Manchester City, ecco il colpo dell'inverno: dal Bournemouth arriva Antoine Semenyo

Il Manchester City ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Antoine Semenyo dal Bournemouth, siglando con l’attaccante un contratto di cinque anni e mezzo, valido fino al 2031.

Classe 1997, nato a Londra da genitori ghanesi, Semenyo ha fatto il suo percorso professionale iniziando al Bristol City, con esperienze in prestito a Bath City, Newport County e Sunderland, prima di affermarsi come uno degli attaccanti più temuti della Premier League. Il suo talento è stato notato dal Bournemouth, che lo ha prelevato a metà stagione 2022/23, permettendogli di crescere e diventare una figura chiave delle Cherries, collezionando complessivamente 110 presenze e affermandosi come esterno offensivo di grande qualità e dinamismo.

Semenyo ha dichiarato tutta la sua soddisfazione per il passaggio al City: "Sono orgoglioso di essere qui. Ho seguito il club negli ultimi dieci anni sotto Pep Guardiola: una squadra dominante in Premier League, con successi in Champions League, FA Cup e Coppa di Lega. Essere al Manchester City a questo punto della mia carriera è perfetto. Ho ancora margini di miglioramento e spero di aiutare la squadra nella seconda parte della stagione". L’attaccante sarà subito a disposizione di Guardiola, e giocherà nella semifinale di Carabao Cup contro il Newcastle.

Il direttore sportivo Hugo Viana ha elogiato il nuovo acquisto: "Antoine è un giocatore entusiasmante, con qualità enormi, velocità, potenza e capacità di influenzare le partite. Ha ancora margini di crescita e siamo convinti che possa diventare un elemento fondamentale per il club".