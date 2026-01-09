Semenyo nuovo n° 42 del City: "Sono al posto giusto nel momento perfetto della carriera"

Antoine Semenyo è entusiasta del suo trasferimento al Manchester City e non nasconde l’emozione per questa nuova tappa della sua carriera. Il 26enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il club inglese, entrando a far parte della rosa stellare guidata da Pep Guardiola. Già autore di 10 gol in Premier League in questa stagione, l'esterno offensivo si è affermato come uno dei giocatori più incisivi del campionato. Dopo le esperienze con Bristol City e Bournemouth, il ghanese avrà ora l’opportunità di competere per i trofei più prestigiosi del calcio europeo, inclusi Champions League, FA Cup e Coppa di Lega.

"Sono orgoglioso di essere qui", ha dichiarato Semenyo nella sua prima intervista da giocatore del City. "Ho seguito il club negli ultimi dieci anni sotto Guardiola: hanno dominato la Premier League e conquistato trofei straordinari. Qui ci sono giocatori e strutture di livello mondiale, e uno dei migliori allenatori di sempre. Ho ancora grandi margini di crescita e arrivare a questo punto della mia carriera in un club del genere è perfetto per me. Il mio miglior calcio deve ancora venire".

L’attaccante, che ha scelto di indossare il numero 42, è pronto a dare il suo contributo immediato: "Il City è impegnato in quattro competizioni e spero di aiutarli nella seconda metà della stagione. L’Etihad sarà la mia nuova casa, non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi e mostrare cosa posso fare". Semenyo ha anche parlato della sua emozione per il trasferimento: "Solo ora sto realizzando davvero quello che sta accadendo. Ho lavorato duramente per arrivare a questo punto e sono felicissimo che sia tutto ufficiale. Non vedo l’ora di conoscere i compagni, competere ai massimi livelli e, se possibile, vincere tutti e quattro i trofei".