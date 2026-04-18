Brighton, Rutter riprende il Tottenham: "Quando entro, cerco di aiutare la squadra"

Questa notte, nel caso in cui Roberto De Zerbi dovesse avere degli incubi, certamente assumeranno le sembianze di Georginio Rutter. L'attaccante francese, infatti, nel finale del match giocato oggi tra Tottenham e Brighton ha siglato la rete del definitivo 2-2 nel corso del recupero negando la vittoria agli Spurs. Così ha parlato al termine del match, ai microfoni di Sky Sport: "La cosa positiva è che siamo riusciti a rimontare. Abbiamo conquistato un punto, meglio di niente. Avremmo potuto arrenderci e non l'abbiamo fatto. Abbiamo anche spinto per il terzo gol, il che dimostra grande carattere".

Sulla fiducia che la squadra può trarre da questo pareggio last minute: "Cerchiamo di affrontare una partita alla volta. Sapevamo che oggi non sarebbe stata facile perché loro vogliono spingere per rimanere in Premier League. Anche noi siamo in buona forma perché non perdiamo da molto tempo. Forse alla fine basterà un punto per andare in Europa. Continuiamo a impegnarci al massimo".

Sul suo impatto dalla panchina: "So che è stata una stagione difficile per me, ma quando entro in campo cerco di aiutare la squadra. Oggi sono molto felice di poter dare il mio contributo". Infine, due parole sulla lotta per l'Europa: "Cerchiamo di affrontare una partita alla volta. Ci pensiamo, io personalmente ci penso perché siamo vicini".