Super Lig, il Galatasaray fa un altro passo per il titolo: Genclerbirligi ko, in gol Icardi
Vittoria importantissima del Galatasaray, che ha la meglio per 1-2 sul campo del Genclerbirligi. Gara messa subito in discesa, grazie alla rete messa a segno da Icardi. La formazione di Okan Buruk raddoppia al 35' con Akgun, riuscendo poi a conservare il vantaggio nonostante gli avversari rientrino in gara al 66' con la rete di un'altra vecchia conoscenza della Serie A ovvero Niang. A 4 giornate dalla fine, resta il +4 sul Fenerbahce. Di seguito la classifica aggiornata:
La classifica
1. Galatasaray 71 punti*
2. Fenerbahce 67*
3. Trabzonspor 64
4. Besiktas 55
5. Goztepe 48*
6. Basaksehir 47
7. Samsunspor 39
8. Rizespor 37*
9. Konyaspor 37*
10. Kocaelispor 36*
11. Gaziantep 34
12. Alanyaspor 33
13. Kasimpasa 28
14. Antalyaspor 28*
15. Genclerbirligi 25*
16. Eyupspor 25*
17. Kayserispor 23
18. Karagumruk 20*
* Una partita in più