MLS, larghe vittorie per Vancouver e Montreal. Folle pari per 3-3 tra Toronto e Austin

Quattro partite in programma oggi in MLS. Bella vittoria dei Vancouver Whitecaps, per 3-0 ai danni dello Sporting KC. Non è da meno il Montreal, che vince con un sonoro 4-1 in casa contro i New York Red Bulls. Da segnalare, fine, il pirotecnico 3-3 tra Toronto e Austin. Completa il quadro l'Inter Miami, che dovrà affrontare i Colorado Rapids. Di seguito i risultati e le classifiche aggiornate:

LE PARTITE DI OGGI

Vancouver Whitecaps-Sporting KC 3-0

Toronto-Austin 3-3

Montreal-New York Red Bulls 4-1

Colorado Rapids-Inter Miami

CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE

Vancouver Whitecaps 21

San José Earthquakes 18

Los Angeles FC 16

Real Salt Lake 13

Seattle Sounders 13

Colorado Rapids 12

FC Dallas 12

San Diego FC 11

Minnesota 11

Los Angeles Galaxy 8

Portland Timbers 7

Austin FC 7

Houston Dynamo 6

St. Louis City 6

Sporting Kansas City 4

CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE

Nashville 16

Chicago Fire 13

Inter Miami 12

Toronto FC 12

New York City 11

Charlotte 11

New York Red Bulls 11

New England Revolution 8

DC United 7

Cincinnati 7

Columbus Crew 6

Atlanta United 4

Orlando City 4

Montreal 3

Philadelphia Union 3