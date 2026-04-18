MLS, larghe vittorie per Vancouver e Montreal. Folle pari per 3-3 tra Toronto e Austin
Quattro partite in programma oggi in MLS. Bella vittoria dei Vancouver Whitecaps, per 3-0 ai danni dello Sporting KC. Non è da meno il Montreal, che vince con un sonoro 4-1 in casa contro i New York Red Bulls. Da segnalare, fine, il pirotecnico 3-3 tra Toronto e Austin. Completa il quadro l'Inter Miami, che dovrà affrontare i Colorado Rapids. Di seguito i risultati e le classifiche aggiornate:
LE PARTITE DI OGGI
Vancouver Whitecaps-Sporting KC 3-0
Toronto-Austin 3-3
Montreal-New York Red Bulls 4-1
Colorado Rapids-Inter Miami
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE
Vancouver Whitecaps 21
San José Earthquakes 18
Los Angeles FC 16
Real Salt Lake 13
Seattle Sounders 13
Colorado Rapids 12
FC Dallas 12
San Diego FC 11
Minnesota 11
Los Angeles Galaxy 8
Portland Timbers 7
Austin FC 7
Houston Dynamo 6
St. Louis City 6
Sporting Kansas City 4
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE
Nashville 16
Chicago Fire 13
Inter Miami 12
Toronto FC 12
New York City 11
Charlotte 11
New York Red Bulls 11
New England Revolution 8
DC United 7
Cincinnati 7
Columbus Crew 6
Atlanta United 4
Orlando City 4
Montreal 3
Philadelphia Union 3