Ufficiale Bruges, esonerato Nicky Hayen. Al suo posto torna Ivan Leko, che lascia subito il Gent

Il Bruges ha annunciato la fine della collaborazione con l’allenatore Nicky Hayen. Il tecnico limburghese, 45 anni, era arrivato nell’estate 2022, proveniente dal Welshe Haverfordwest, inizialmente alla guida della squadra giovanile del club, prima di essere promosso ad allenatore della prima squadra nel marzo 2024.

Nel suo primo anno, Hayen ha conquistato subito il titolo grazie a una rimonta spettacolare nei play-off. Nella stagione appena conclusa, sotto la sua guida, la squadra ha trionfato nella Coppa del Belgio e nella Supercoppa, consolidando il suo ruolo come una delle figure chiave del progetto tecnico del club.

Al suo posto arriva Ivan Leko, 47 anni, già protagonista in passato alla guida del club dal 2017 al 2019, con cui ha vinto sia il campionato sia la Supercoppa. Leko, ex giocatore dello stesso club, porta con sé anche l’esperienza di successi ottenuti con altre squadre: la Coppa del Belgio vinta con l’Antwerp e la Coppa di Croazia conquistata con l’Hajduk Spalato. L’allenatore croato lascia così il Gent. Il Bruges, nel comunicato ufficiale, ha voluto ringraziare Hayen per il suo impegno e la dedizione dimostrati in questi anni, augurandogli il meglio per il futuro. La società sottolinea come la decisione sia stata presa nell’ottica di un nuovo ciclo tecnico, con l’obiettivo di continuare a competere ai massimi livelli sia in campionato sia nelle competizioni europee.