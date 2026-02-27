LaLiga, il Levante torna a vincere: 2-0 all'Alaves, si riaccende la speranza-salvezza
La risposta più bella arriva dal campo. Levante ritrova slancio grazie a Carlos Espí, classe 2004 cresciuto in casa e fresco di rinnovo fino al 2028. Scelto titolare da Luis Castro al posto di Etta Eyong, l’attaccante di Tavernes de la Valldigna ha ripagato la fiducia con una doppietta decisiva contro l’Alavés.
La gara si è accesa nella ripresa, dopo l’espulsione di Parada che ha lasciato gli ospiti in dieci. Fino a quel momento il Levante aveva già spinto, con buone occasioni create da Iván Romero e Carlos Álvarez, mentre l’Alavés aveva risposto con Ibáñez e Blanco. Poi l’assedio: Espí ha prima trovato l’incrocio con una conclusione potente, quindi ha firmato il raddoppio sfruttando un altro cross ben calibrato. Tre punti che pesano e un segnale chiaro: il Levante crede nei suoi giovani, e Espí è già diventato il simbolo di una speranza che riparte.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic
Barcellona-Villarreal
Maiorca-Real Sociedad
Real Oviedo-Atletico Madrid
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol
Valencia-Osasuna
Betis-Siviglia
Girona-Celta Vigo
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona - 61 pt (25 partite)
2. Real Madrid - 60 pt (25)
3. Villarreal - 51 pt (25)
4. Atletico Madrid - 48 pt (25)
5. Real Betis - 42 pt (25)
6. Celta Vigo - 37 pt (25)
7. Espanyol - 35 pt (25)
8. Athletic Bilbao - 34 pt (25)
9. Osasuna - 33 pt (25)
10. Real Sociedad - 32 pt (25)
11. Girona - 30 pt (25)
12. Getafe - 29 pt (25)
13. Siviglia - 29 pt (25)
14. Alaves - 27 pt (26)
15. Rayo Vallecano - 26 pt (24)
16. Valencia - 26 pt (25)
17. Elche - 25 pt (25)
18. Maiorca - 24 pt (25)
19. Levante - 21 pt (26)
20. Real Oviedo - 17 pt (24)