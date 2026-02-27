LaLiga, il Levante torna a vincere: 2-0 all'Alaves, si riaccende la speranza-salvezza

La risposta più bella arriva dal campo. Levante ritrova slancio grazie a Carlos Espí, classe 2004 cresciuto in casa e fresco di rinnovo fino al 2028. Scelto titolare da Luis Castro al posto di Etta Eyong, l’attaccante di Tavernes de la Valldigna ha ripagato la fiducia con una doppietta decisiva contro l’Alavés.

La gara si è accesa nella ripresa, dopo l’espulsione di Parada che ha lasciato gli ospiti in dieci. Fino a quel momento il Levante aveva già spinto, con buone occasioni create da Iván Romero e Carlos Álvarez, mentre l’Alavés aveva risposto con Ibáñez e Blanco. Poi l’assedio: Espí ha prima trovato l’incrocio con una conclusione potente, quindi ha firmato il raddoppio sfruttando un altro cross ben calibrato. Tre punti che pesano e un segnale chiaro: il Levante crede nei suoi giovani, e Espí è già diventato il simbolo di una speranza che riparte.

Il programma della 25^ giornata

Venerdì 27 febbraio

Levante-Alaves 2-0

Sabato 28 febbraio

Rayo Vallecano-Athletic

Barcellona-Villarreal

Maiorca-Real Sociedad

Real Oviedo-Atletico Madrid

Domenica 1° marzo

Elche-Espanyol

Valencia-Osasuna

Betis-Siviglia

Girona-Celta Vigo

Lunedì 23 febbraio

Real Madrid-Getafe

Questa la classifica de LaLiga

1. Barcellona - 61 pt (25 partite)

2. Real Madrid - 60 pt (25)

3. Villarreal - 51 pt (25)

4. Atletico Madrid - 48 pt (25)

5. Real Betis - 42 pt (25)

6. Celta Vigo - 37 pt (25)

7. Espanyol - 35 pt (25)

8. Athletic Bilbao - 34 pt (25)

9. Osasuna - 33 pt (25)

10. Real Sociedad - 32 pt (25)

11. Girona - 30 pt (25)

12. Getafe - 29 pt (25)

13. Siviglia - 29 pt (25)

14. Alaves - 27 pt (26)

15. Rayo Vallecano - 26 pt (24)

16. Valencia - 26 pt (25)

17. Elche - 25 pt (25)

18. Maiorca - 24 pt (25)

19. Levante - 21 pt (26)

20. Real Oviedo - 17 pt (24)