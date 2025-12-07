Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bundesliga, 13ª giornata: Dortmund-Hoffenheim, scontro diretto in chiave europea

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

La 13ª giornata di Bundesliga si chiude oggi, con le ultime due partite in programma. Si prende la scena Borussia Dortmund-Hoffenheim, mettendo di fronte due squadre in piena corsa per l'Europa. Da non sottovalutare però neanche Amburgo-Werder Brema, match tra due nobili decadute del cacio tedesco che vogliono allontanarsi dalle ultime posizioni di classifica. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA
Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1
Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0
Colonia-St. Pauli 1-1
Heidenheim-Friburgo 2-1
Stoccarda-Bayern Monaco 0-5
Wolfsburg-Union Berlino 3-1
Lipsia-Eintracht Francoforte 6-0
Amburgo-Werder Brema
Borussia Dortmund-Hoffenheim

CLASSIFICA
1. Bayern 37*
2. Lipsia 29*
3. Borussia Dortmund 25
4. Bayer Leverkusen 23*
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22*
7. Eintracht Francoforte 21*
8. Colonia 16*
9. Friburgo 16*
10. Borussia Monchengladbach 16*
11. Werder Brema 16
12. Union Berlino 15*
13. Augusta 13*
14. Wolfsburg 12*
15. Amburgo 12
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 8*
18. Mainz 6*

*una gara in più

