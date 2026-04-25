FA Cup, il Manchester City vola in finale: rimonta folle sul Southampton

Il Manchester City conquista la finale di FA Cup dopo una vittoria sofferta e spettacolare per 2-1 contro il Southampton. Una gara equilibrata per lunghi tratti, esplosa nel finale con tre gol in appena otto minuti.

Dopo un primo tempo senza reti, la partita si accende nella ripresa. Al 79’ è Mohamed Azaz a portare avanti il Southampton, approfittando di un’azione ben costruita e finalizzata con precisione. Sembra il colpo decisivo, ma il City reagisce immediatamente. All’82’ arriva il pareggio firmato da Jérémy Doku, subentrato dalla panchina e subito decisivo su assist di Reijnders. Il ribaltone si completa al 87’, quando Nicolás González Iglesias trova il gol del 2-1 che fa esplodere la squadra di Pep Guardiola.

Il Southampton, guidato da Eckert, esce a testa alta dopo una prestazione solida e coraggiosa, ma paga a caro prezzo il blackout finale. Nel tabellino spicca anche la presenza di diversi cambi chiave per il City, tra cui Erling Haaland e Bernardo Silva, entrati nella ripresa per dare freschezza alla manovra. Con questa vittoria, il Manchester City centra la finale e continua a inseguire il “Treble domestico”, in attesa di conoscere l’avversaria tra Chelsea e Leeds United.