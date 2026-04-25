Fermín segna e omaggia Yamal: gol decisivo e dedica speciale al compagno infortunato

Il Barcelona sblocca la sfida contro il Getafe grazie a una giocata di grande qualità firmata da Fermín López. Il gol arriva allo scadere del primo tempo, al termine di un’azione costruita con precisione: recupero difensivo di Pau Cubarsí, apertura illuminante di Pedri e inserimento perfetto di Fermín, che a tu per tu con il portiere David Soria piazza il pallone con freddezza.

Oltre alla rete, a far parlare è stata anche l’esultanza del giovane attaccante, che ha voluto rendere omaggio a Lamine Yamal, attualmente fermo per infortunio. Fermín ha replicato la sua celebre celebrazione mostrando il numero 304, prefisso del quartiere Rocafonda, gesto simbolico ormai legato al talento blaugrana.

Un tributo subito ricambiato sui social dallo stesso Yamal, che ha condiviso l’immagine dell’esultanza scrivendo: “Love u my g!!! @ferminlopez”, accompagnando il messaggio con diversi emoji.

La prestazione di Fermín conferma il suo momento brillante: il centrocampista offensivo ha già raggiunto quota 13 gol stagionali, di cui sei in Liga, oltre a 16 assist in 44 presenze complessive. Numeri che certificano la sua crescita e il ruolo sempre più centrale nella fase decisiva della stagione del Barcellona.