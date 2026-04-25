LaLiga, il Valencia batte il Girona e lo sorpassa in classifica
Il Valencia porta a casa una vittoria fondamentale che allontana le zone meno nobili della classifica. I padroni di casa hanno battuto per 2-1 il Girona grazie alle reti di Ramazani e Sadiq. Di Roca la rete con cui il Girona nel secondo tempo ha provato a riaprire la gara. Questa vittoria vale il sorpasso del Valencia proprio sugli avversari di oggi.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad
Real Oviedo - Elche
Osasuna – Siviglia
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
Barcellona 85*
Real Madrid 74*
Villarreal 62
Atlético Madrid 57
Betis 50*
Getafe 44*
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Athletic Bilbao 41
Osasuna 39
Valencia 39*
Rayo Vallecano 38
Espanyol 38
Girona 38*
Alavés 36*
Maiorca 35*
Elche 35
Sevilla 34
Levante 32
Oviedo 28
* = Una partita in più