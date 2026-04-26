Dortmund, occhio al Lipsia. C'è anche Stoccarda-Werder: il programma di Bundesliga
Due sfide in programma nella domenica di Bundesliga, valide per la 31^ giornata. Apre lo Stoccarda, reduce dalla conquista della finale della Coppa di Germania (dove affronterà il Bayern Monaco il 23 maggio). I biancorossi riceveranno il Werder Brema, che con una vittoria si assicurerebbe la salvezza in modo quasi matematico. A seguire Borussia Dortmund-Friburgo: i gialloneri hanno il Lipsia a -2 e vogliono blindare il secondo posto, mentre Grifo e compagni puntano al risultato di prestigio. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Bundesliga, il programma del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Lipsia - Union Berlino 3-1
Sabato 25 aprile
Mainz - Bayern Monaco 3-4
Wolfsburg - Borussia M’gladbach 0-0
Augsburg - Eintracht Francoforte 1-1
Colonia - Bayer Leverkusen 1-2
Heidenheim - St. Pauli 2-0
Amburgo - Hoffenheim 1-2
Domenica 26 aprile
Stoccarda - Werder Brema
Borussia Dortmund - Friburgo
Classifica
Bayern Monaco 82
Borussia Dortmund 64
Lipsia 62
Hoffenheim 57
Stoccarda 56
Leverkusen 55
Friburgo 43
Francoforte 43
Augsburg 37
Mainz 34
Union Berlino 32
Mönchengladbach 32
Colonia 31
Amburgo 31
Werder Brema 31
St Pauli 26
Wolfsburg 25
Heidenheim 22