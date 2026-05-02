Il Barcellona può chiudere i giochi: sfida all'Osasuna di Lisci. Il programma del 34° turno
La 34ª giornata di LaLiga si è aperta con l’anticipo tra Girona e Maiorca, terminato 0-1 per gli ospiti. Un risultato che incide sicuramente sulla corsa salvezza e sulla parte bassa della classifica. Il resto del turno propone sfide di grande interesse sia in zona europea che per la lotta al titolo. Spicca la trasferta della capolista Barcellona sul campo dell’Osasuna di Alessio Lisci, mentre il Real Madrid sarà impegnato a domicilio contro l’Espanyol. In caso di vittoria dei catalani e di mancato successo dei Blancos, il titolo sarebbe già assegnato, a una settimana dal Clasico.
Da seguire anche il confronto tra Valencia e Atlético Madrid, così come Villarreal-Levante e Alavés-Athletic Bilbao. In zona Europa, attenzione a Betis e Real Sociedad, entrambe a caccia di punti pesanti. In classifica, il Barcellona guida con 85 punti davanti al Real Madrid a 74, mentre il Villarreal completa il podio a quota 65. Più staccato l’Atlético Madrid con 60, seguito da Betis e dal gruppo in lotta per le posizioni europee.
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante
Valencia - Atlético Madrid
Alavés - Athletic Bilbao
Osasuna - Barcellona
Celta Vigo - Elche
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
Classifica
Barcellona 85
Real Madrid 74
Villarreal 65
Atlético Madrid 60
Betis 50
Getafe 44
Celta Vigo 44
Real Sociedad 43
Osasuna 42
Athletic Bilbao 41
Vallecano 39
Valencia 39
Espanyol 39
Elche 38
Maiorca 38
Girona 38
Alavés 36
Siviglia 34
Levante 33
Oviedo 28
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