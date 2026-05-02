Il Barcellona può chiudere i giochi: sfida all'Osasuna di Lisci. Il programma del 34° turno

La 34ª giornata di LaLiga si è aperta con l’anticipo tra Girona e Maiorca, terminato 0-1 per gli ospiti. Un risultato che incide sicuramente sulla corsa salvezza e sulla parte bassa della classifica. Il resto del turno propone sfide di grande interesse sia in zona europea che per la lotta al titolo. Spicca la trasferta della capolista Barcellona sul campo dell’Osasuna di Alessio Lisci, mentre il Real Madrid sarà impegnato a domicilio contro l’Espanyol. In caso di vittoria dei catalani e di mancato successo dei Blancos, il titolo sarebbe già assegnato, a una settimana dal Clasico.

Da seguire anche il confronto tra Valencia e Atlético Madrid, così come Villarreal-Levante e Alavés-Athletic Bilbao. In zona Europa, attenzione a Betis e Real Sociedad, entrambe a caccia di punti pesanti. In classifica, il Barcellona guida con 85 punti davanti al Real Madrid a 74, mentre il Villarreal completa il podio a quota 65. Più staccato l’Atlético Madrid con 60, seguito da Betis e dal gruppo in lotta per le posizioni europee.

Il programma completo

Girona - Maiorca 0-1

Villarreal - Levante

Valencia - Atlético Madrid

Alavés - Athletic Bilbao

Osasuna - Barcellona

Celta Vigo - Elche

Getafe - Rayo Vallecano

Betis - Oviedo

Espanyol - Real Madrid

Siviglia - Real Sociedad

Classifica

Barcellona 85

Real Madrid 74

Villarreal 65

Atlético Madrid 60

Betis 50

Getafe 44

Celta Vigo 44

Real Sociedad 43

Osasuna 42

Athletic Bilbao 41

Vallecano 39

Valencia 39

Espanyol 39

Elche 38

Maiorca 38

Girona 38

Alavés 36

Siviglia 34

Levante 33

Oviedo 28