Ligue 1, il PSG può chiudere i conti: vietato sbagliare col Lorient, c'è Nizza-Lens
La 35ª giornata di Ligue 1 si apre con una serie di sfide importanti sia per la zona alta della classifica che per la lotta salvezza. Il turno propone subito Nantes-Marsiglia, gara delicata soprattutto per i padroni di casa, penultimi e quasi spacciati. Segue il match del PSG, che ospita il Lorient in una sfida sulla carta favorevole alla capolista, che però attuerà un ampio turnover in vista della semifinale di ritorno di Champions contro il Bayern.
Tra le partite di maggiore interesse anche Metz-Monaco e soprattutto Nizza-Lens, match che coinvolge squadre in piena corsa per l’Europa. Il Lens occupa attualmente la seconda posizione a quota 63 e vuole tenere vive le residue speranze di impresa.
Occhi puntati anche su Lilla-Le Havre e Lione-Rennes, sfide fondamentali per le Coppe. Nella parte bassa della classifica, invece, punti pesanti in palio in Auxerre-Angers.
Il programma completo
Nantes - Marsiglia
PSG - Lorient
Metz - Monaco
Nizza - Lens
Lille - Le Havre
Auxerre - Angers
Paris FC - Brest
Strasburgo - Tolosa
Lione - Rennes
Classifica
PSG 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 57
Rennes 56
Marsiglia 53
Monaco 51
Strasburgo 46
Lorient 41
Tolosa 38
Brest 38
Paris FC 38
Angers 34
Le Havre 31
Nizza 30
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 16
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