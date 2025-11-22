Bundesliga, Bayern senza pietà: da 0-2 a 6-2 col Friburgo. Dortmund-Stoccarda, 3-3 folle
Pomeriggio ricco di emozioni in Bundesliga. Il Bayern continua la sua cavalcata impressionante e solitaria: nemmeno l'uno-due micidiale del Friburgo nei primi 17' spaventa la squadra di Kompany, che rimonta e vince con un tennistico 6-2. Segna il baby Karl, un gol anche per il solito Kane, mentre Olise fa doppietta.
Partita scoppiettante anche a Dortmund, dove i gialloneri di casa pareggiano 3-3 contro lo Stoccarda. Una partita sulle montagne russe: Emre Can e Beier portano il BVB sul 2-0 a fine primo tempo, Undav pareggia i conti con una doppietta prima di segnare il terzo gol al 91' subito dopo l'illusorio vantaggio firmato da Adeyemi. Il 'Gladbach passeggia in casa dell'Heidenheim (0-3), così come vince facilmente il Bayer Leverkusen sul campo del Wolfsburg (1-3). Chiude il quadro l'1-0 dell'Augusta sull'Amburgo.
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Magonza - Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augusta - Amburgo 1-0
Bayern Monaco - Friburgo 6-2
Borussia Dortmund - Stoccarda 3-3
Heidenheim - Mönchengladbach 0-3
Wolfsburg - Leverkusen 1-3
Colonia - Eintracht Fancoforte (18.30)
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema (15.30)
St. Pauli-Union Berlino (17.30)
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 31*
Bayer Leverkusen 23 *
Lipsia 22
Borussia Dortmund 22 *
Stoccarda 22 *
Hoffenheim 20*
Eintracht Francoforte 17
Werder Brema 15
Colonia 14
Friburgo 13 *
Union Berlino 12
Borussia Mönchengladbach 12 *
Augusta 10 *
Amburgo 9 *
Wolfsburg 8 *
St. Pauli 7
Magonza 6*
Heidenheim 5 *
*una partita in più